Обамеянг приобрел новый автомобиль
Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг показал подписчикам своего Instagram новый автомобиль.
Авто было приобретено накануне матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Реалом".
Свой выбор габонец остановил на Lamborghini Murcielago, который стоит около 170 тысяч евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|16
|2
|Хоффенхайм
|6
|14
|3
|Бавария Мюнхен
|6
|13
|4
|Ганновер 96
|6
|12
|5
|Аугсбург
|6
|11
|6
|РБ Лейпциг
|6
|10
|7
|Шальке
|6
|9
|8
|Герта
|6
|8
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|6
|8
|10
|Байер Леверкузен
|6
|7
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|7
|12
|Штутгарт
|6
|7
|13
|Вольфсбург
|6
|6
|14
|Майнц 05
|6
|6
|15
|Гамбург
|6
|6
|16
|Фрайбург
|6
|4
|17
|Вердер Бремен
|6
|3
|18
|Кельн
|6
|1