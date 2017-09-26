Обамеянг приобрел новый автомобиль

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг показал подписчикам своего Instagram новый автомобиль.

Авто было приобретено накануне матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Реалом".

Свой выбор габонец остановил на Lamborghini Murcielago, который стоит около 170 тысяч евро.

Starting the week like ... #playfree #A⚡ Публикация от Aubameyang (@aubameyang97) Сен 25 2017 в 3:03 PDT

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