Обамеянг признан лучшим игроком АПЛ в сентябре

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Обамеянг признан лучшим игроком АПЛ в сентябре

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим игроком АПЛ по итогам сентября.

В гонке за призом габонец опередил семерых футболистов - Трента Александра-Арнольда ("Ливерпуль"), Кевина Де БрюйнеРияда Махреза (оба - "Манчестер Сити"), Сон Хын Мина ("Тоттенхэм"), Рикарду Перейру ("Лестер"), Каллума Уилсона ("Борнмут") и Джона МакГинна ("Астон Вилла").

Напомним, что в прошлом месяце Обамеянг провёл 4 матча в Премьер-лиге, в которых забил 5 голов.

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