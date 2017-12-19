Обамеянг продлил контракт с "Боруссией"

Теги пьер-эмерик обамеянгборуссия дортмунд

Обамеянг продлил контракт с "Боруссией"Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг подтвердил информацию о том, что продлил свой контракт до лета 2021 года. 

"Позвольте мне слушать музыку. Это лучше, чем читать газеты. Кое-что произошло с тех пор, как я продлил контракт", — написал футболист на своей странице в социальной сети.

По мнению немецких СМИ, новый контракт футболиста предусматривает существенное повышение зарплаты.

Читайте: Спортивный директор "Боруссии" указал на недостаток Обамеянга | http://soccernews.ru

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