Обамеянг продлил контракт с "Боруссией"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг подтвердил информацию о том, что продлил свой контракт до лета 2021 года.

"Позвольте мне слушать музыку. Это лучше, чем читать газеты. Кое-что произошло с тех пор, как я продлил контракт", — написал футболист на своей странице в социальной сети.

По мнению немецких СМИ, новый контракт футболиста предусматривает существенное повышение зарплаты.

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