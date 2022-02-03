Обамеянг продолжит получать зарплату в "Арсенале"

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Обамеянг продолжит получать зарплату в "Арсенале"

Фото инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга

Лондонский "Арсенал" отказался выплачивать нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу компенсацию за досрочное расторжение контракта, пишет The Athletic.

По информации источника, "канониры" предпочли вариант с ежемесячными платежами, то есть до июня клуб продолжит платить габонцу зарплату.

Напомним, что 32-летний форвард уже заключил соглашение с "Барселоной" на правах свободного агента.

В "Арсенале" Обамеянг зарабатывал около 22 миллионов евро в год.

Не пропустите: Обамеянг прокомментировал свой переход в "Барселону". | http://soccernews.ru
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