Обамеянг продолжит получать зарплату в "Арсенале"
Фото инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга
Лондонский "Арсенал" отказался выплачивать нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу компенсацию за досрочное расторжение контракта, пишет The Athletic.
По информации источника, "канониры" предпочли вариант с ежемесячными платежами, то есть до июня клуб продолжит платить габонцу зарплату.
Напомним, что 32-летний форвард уже заключил соглашение с "Барселоной" на правах свободного агента.
В "Арсенале" Обамеянг зарабатывал около 22 миллионов евро в год.
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