Обамеянг продолжит выступать в "Арсенале"

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Обамеянг продолжит выступать в "Арсенале"

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг в скором времени подпишет новое соглашение с клубом. Об этом сообщает The Telegraph и журналист Николо Скира.

Стороны согласовали новый контракт до 2023 года.

Сам футболист в своем твиттере опубликовал запись с песочными часами.

Обамеянг выступает за "Арсенал" с января 2018 года, сыграл 109 матчей, забил 70 голов и сделал 15 ассистов.

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