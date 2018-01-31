Обамеянг проходит медосмотр в "Арсенале"

Теги боруссия дортмундарсенал лондонпьер-эмерик обамеянг

Обамеянг проходит медосмотр в "Арсенале"Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг уже проходит медосмотр в лондонском "Арсенале", информирует Express.

Однако, по сведениям издания, "шмели" будут готовы пойти на продажу своего ключевого игрока только в случае, если до закрытия текущего трансферного окна им удастся подписать ему замену. В настоящее время "Боруссия" активно работает в этом направлении.

Напомним, "Челси" может сорвать трансфер Обамеянга в "Арсенал". | soccernews.ru

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