Обамеянг проходит медосмотр в "Арсенале"

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг уже проходит медосмотр в лондонском "Арсенале", информирует Express.

Однако, по сведениям издания, "шмели" будут готовы пойти на продажу своего ключевого игрока только в случае, если до закрытия текущего трансферного окна им удастся подписать ему замену. В настоящее время "Боруссия" активно работает в этом направлении.

Напомним, "Челси" может сорвать трансфер Обамеянга в "Арсенал". | soccernews.ru