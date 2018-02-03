Обамеянг прокомментировал победу над "Эвертоном"

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Обамеянг прокомментировал победу над "Эвертоном"

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг поделился мнением о матче против "Эвертона" (5:1).

"Я счастлив, мы победили. В принципе игра была сделана еще в первом тайме. Во второй половине встречи мы играли немного по-другому. Но в целом я доволен" - приводит слова Обамеянгя ВВС.

Отметим, что в этой игре Обамеянг отметился дебютным голом за "канониров".

Смотрите также обзор матча "Арсенал" - "Эвертон". | http://soccernews.ru

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