Обамеянг прокомментировал ситуации с контрактом Дембеле

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Обамеянг прокомментировал ситуации с контрактом Дембеле

Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен

Новоиспеченный нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг контракта Усмана Дембеле с каталонским клубом.

"Я должен сказать правду. Он очень хорошо тренируется, и я как друг Усмана надеюсь, что он и клуб найдут решение.

Дембеле – фантастический игрок. И повторюсь: надеюсь, они найдут решение. Я не могу решать в этой ситуации", – сказал Обамеянг в ходе своей презентации в качестве игрока "Барсы".

Напомним, что контракт Дембеле с "Барселоной" истекает в конце нынешнего сезона.

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