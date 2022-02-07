Обамеянг прокомментировал свой дебют за "Барселону"

Фото инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга

Новичок "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг поделился эмоциями после дебютного матча в составе "сине-гранатовых".

Габонец вышел на замену во втором тайме воскресного поединка с мадридским "Атлетико" (4:2).

"Впервые надеть майку такого клуба - это невероятное чувство! Сильная командная игра и огромная победа для нас", - написал 32-летний форвард в инстаграме.

Напомним, что "Барса" бесплатно забрала Обамеянга из "Арсенала", заключив с ним контракт до июня 2025 года.

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