Обамеянг прокомментировал свой переход в "Барселону"

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Обамеянг прокомментировал свой переход в "Барселону"

Фото: инстаграм Обамеянга\Автор неизвестен

Габонский нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг поделился впечатлениями от подписания контракт с каталонским клубом.

"Я очень рад и счастлив быть здесь. Не могу дождаться, когда выйду на поле. 

Это один из самых больших клубов в мире. Для меня большая честь быть здесь. Именно поэтому я подписал контракт с "Барселоной".

Я достаточно опытен, так как играл в Германии, Франции, Англии. Я приехал сюда, чтобы помочь и дать максимум команде", – сказал форвард.

Напомним, что контракт Обамеянга с "Барсой" рассчитан до 2025 года с возможностью расторжения в 2023-м.

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