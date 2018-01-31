Обамеянг прокомментировал свой трансфер в "Арсенал" и сравнил себя с Анри

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг поделился эмоциями после трансфера в "Арсенал".

"Наконец-то! Я очень рад оказаться здесь. Я присоединился здесь к Мхитаряну, очень рад попасть в эту замечательную команду. У этого клуба богатая история, здесь играли такие футболисты, как Тьерри Анри. Он пример для всех форвардов. Как я уже говорил, я очень рад.

В Анри мне нравятся его скорость и умение много забивать. Он действительно пример для подражания. Чтобы стать таким, как он, мне нужно много работать, но я постараюсь. Моя манера игры? Я быстрый футболист, тоже забиваю, немного схож в этом с Анри. Но, повторюсь, мне нужно много работать" - приводит слова Обамеянга официальный сайт клуба.

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