Обамеянг пропустит ближайшие матчи сборной Габона

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Обамеянг пропустит ближайшие матчи сборной Габона

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг пропустит ближайшие матчи сборной Габона, сообщает Bild.

Напомним, что "пантеры" сыграют с Мали в рамках последнего тура квалификации ЧМ-2018, а также проведут товарищескую встречу с Ботсваной.

Главный тренер габонцев Хосе Антонио Камачо решил поберечь Обамеянга, так как первый матч не имеет для команды турнирной мотивации, а в контрольном поединке можно выпустить молодёжь.

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