Обамеянг рассказал о конфликте с Артетой

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Обамеянг рассказал о конфликте с Артетой

Фото: инстаграм Обамеянга\Автор неизвестен

Новичок "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг в ходе презентации в качестве игрока каталонцев поделился деталями своего конфликта с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой

"Я думаю, что вся проблема была в нем, он принял решение. Я не могу сказать много, я не был счастлив, вот и все.

Все произошло вот так. Я был не очень счастлив, но оставался спокоен, вот и все", – сказал Обамеянг.

Напомним, что 14 декабря Обамеянга лишила звания капитана, после чего он ни разу не вышел на поле в составе "канониров".

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