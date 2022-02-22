Обамеянг рассказал о разговоре с Дембеле после перехода в "Барселону"
Фото: инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен
Габонский нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг выразил надежду, что в клубе останется французский форвард Усман Дембеле.
"Мы c Усманом провели невероятный сезон в "Боруссии", он является потрясающим футболистом. Когда я перешел в "Барселону", то сказал ему, что он должен остаться в клубе. Впрочем, я не знаю, останется ли он", - приводит слова Обамеянга Mundo Deportivo.
Контракт 26-летнего Дембеле с "Барселоной" истекает летом 2022 года. Таким образом, футболист может стать свободным агентом и перейти в другой клуб бесплатно.
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
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|Хетафе
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|Валенсия
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|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
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