Обамеянг рассказал о разговоре с Дембеле после перехода в "Барселону"

Фото: инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

Габонский нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг выразил надежду, что в клубе останется французский форвард Усман Дембеле.

"Мы c Усманом провели невероятный сезон в "Боруссии", он является потрясающим футболистом. Когда я перешел в "Барселону", то сказал ему, что он должен остаться в клубе. Впрочем, я не знаю, останется ли он", - приводит слова Обамеянга Mundo Deportivo.

Контракт 26-летнего Дембеле с "Барселоной" истекает летом 2022 года. Таким образом, футболист может стать свободным агентом и перейти в другой клуб бесплатно.

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