Обамеянг рассказал о своем отношении к критике в адрес Венгера

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Обамеянг рассказал о своем отношении к критике в адрес Венгера
Габонский нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что он не всегда воспринимает критику в адрес главного тренера "канониров" Арсена Венгера.

"Критика Венгера это сложный вопрос. Порой мне кажется, что она не всегда справедлива. В последних матчах наша игра улучшилась и надеюсь, что фанаты видят это.

Что касается о конкуренции с Ляказеттом, то надеюсь, у нас будет возможность сыграть вместе. Едва я перешел в "Арсенал", то сразу сказал, что хотел бы выходить на поле с ним в дуэте. Впереди мы дополняем друг друга", - цитирует Обамеянга Sky Sports.

Напомним, что 28-летний Обамеянг перешел в "Арсенал" в январе, провел за клуб 8 матчей и забил 6 голов.

Не пропустите: Обамеянг установил рекорд "Арсенала". | http://soccernews.ru

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