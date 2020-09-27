Обамеянг рассказал, почему остался в "Арсенале"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о своем решении остаться в лондонском клубе.

"У меня были предложения от "Барселоны" и еще от нескольких клубов. Я решил остаться по двум причинам. Во-первых, это Микель Артета. Мы много общались с тренером во время карантина и он смог убедить меня остаться.

Во-вторых, это любовь, которую мне дарят болельщики и люди из клуба", - приводит слова Обамеянга Get Football News France.

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