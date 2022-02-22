Обамеянг рассказал, почему согласился на сокращение зарплаты в "Барселоне"

Фото твиттер "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о финансовых условиях своего контракта с каталонским клубом.

СМИ писали, что звёздный габонец будет зарабатывать всего 5 тысяч евро в неделю до конца текущего сезона, однако впоследствии его оклад вырастет.

"Конечно, это того стоило. Я считаю "Барсу" великим клубом, очень хотел перейти сюда. Такая возможность выпадает раз в жизни, и вот я здесь", - приводит слова Обамеянга Mundo Deportivo.

Форвард уже сыграл за "сине-гранатовых" 4 матча, в которых забил 3 гола.

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