Обамеянг разбил машину за треть миллиона евро

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Обамеянг разбил машину за треть миллиона евро

В пятницу вечером нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг стал участником дорожно-транспортного происшествия.

По информации The Mirror, футболист за рулем своего Lamborghini столкнулся на дороге с автомобилем Mercedes.

В результате аварии пострадали только транспортные средства. К слову, спорткар габонца стоит 313 тысяч евро.

30-летний Обамеянг в текущем сезоне сыграл за "Арсенал" 14 матчей и забил 9 голов.

Не пропустите: Эмери высказался о будущем Джаки в "Арсенале". | http://soccernews.ru
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