Обамеянг разбил машину за треть миллиона евро
В пятницу вечером нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг стал участником дорожно-транспортного происшествия.
По информации The Mirror, футболист за рулем своего Lamborghini столкнулся на дороге с автомобилем Mercedes.
В результате аварии пострадали только транспортные средства. К слову, спорткар габонца стоит 313 тысяч евро.
HERE’S one shot Arsenal goal ace Pierre-Emerick Aubameyang will not be too proud of — a snap showing him with his crashed Lamborghini.— Lilian Chan (@bestgug) November 10, 2019
The Gunner, 30, stood next to the crumpled bonnet of his £270,000 silver Aventador after a prang with a on the M25 near Potters Barn Ha FCC pic.twitter.com/thNdeYRe1a
30-летний Обамеянг в текущем сезоне сыграл за "Арсенал" 14 матчей и забил 9 голов.
Не пропустите: Эмери высказался о будущем Джаки в "Арсенале". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Боруссия" провела ужасный матч, разгром от "Баварии" очень даже закономерен: разбираем Der Klassiker в рамках 11 тура Бундеслиги
-
Левандовски побил рекорд Герда Мюллера 51-летней давности
-
Куртуа установил рекорд "Реала"
-
Месси повторил рекорд Роналду
-
Гвариола vs Клопп: накануне дерби вспоминаем все битвы лучших тренеров современности
Лента новостей
-
Безголевая серия Гризманна в "Барселоне" достигла 5 матчей
-
Флик продолжит тренировать "Баварию"
-
Обамеянг разбил машину за треть миллиона евро
-
"Спартак" собирается отказаться от участия в товарищеском турнире в США
-
"Боруссия" провела ужасный матч, разгром от "Баварии" очень даже закономерен: разбираем Der Klassiker в рамках 11 тура Бундеслиги
-
Фанаты "Аль-Садда" требуют увольнения Хави с поста главного тренера
-
Левандовски побил рекорд Герда Мюллера 51-летней давности
-
"Сельта" стала 22-й испанской командой, которой Месси забил не менее 10 голов
-
Капитан "Спартака" оценил эмоциональное поведение Тедеско во время матчей
-
Определился победитель Кубка Судамерикана
-
Куртуа установил рекорд "Реала"
-
Тренер "Баварии" высказался о разгроме "Боруссии"
-
Месси повторил рекорд Роналду
-
Головин прокомментировал свой победный гол в матче с "Дижоном"
-
Гвариола vs Клопп: накануне дерби вспоминаем все битвы лучших тренеров современности
-
Главные новости дня: 9 ноября
-
6
"Барселона" с помощью хет-трика Месси разгромила "Сельту" и снова возглавила Примеру
-
"Наполи" сыграл вничью с "Дженоа" в матче Серии А
-
"Манчестер Юнайтед" обратил взор на лучшего бомбардира Серии А
-
1
Месси и Гризманн ни разу не обменялись передачей в первом тайме игры с "Сельтой"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Борнмут
|12
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Бернли
|12
|15
|10
|Кристал Пэлас
|12
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|12
|Тоттенхэм
|12
|14
|13
|Эвертон
|12
|14
|14
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|15
|Вулверхэмптон
|11
|13
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|11
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7