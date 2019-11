Обамеянг разбил машину за треть миллиона евро

В пятницу вечером нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг стал участником дорожно-транспортного происшествия.

По информации The Mirror, футболист за рулем своего Lamborghini столкнулся на дороге с автомобилем Mercedes.

В результате аварии пострадали только транспортные средства. К слову, спорткар габонца стоит 313 тысяч евро.

HERE’S one shot Arsenal goal ace Pierre-Emerick Aubameyang will not be too proud of — a snap showing him with his crashed Lamborghini.



The Gunner, 30, stood next to the crumpled bonnet of his £270,000 silver Aventador after a prang with a on the M25 near Potters Barn Ha FCC pic.twitter.com/thNdeYRe1a