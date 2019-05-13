Обамеянг: "Разделил бы "Золотую бутсу" с моими братьями Салахом и Мане"
Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг в своем твиттере сказал , что думает о том, что его назвали лучшим бомбардиром АПЛ вместе с полузащитниками "Ливерпуля" Мохамедом Салахом и Садио Мане.
"Я африканец и горжусь этим! Разделил бы "Золотую бутсу" с моими братьями Салахом и Мане", - написал Обамеянг.
African and proud!!— Aubameyang P-E (@Aubameyang7) 12 мая 2019 г.
Sharing the golden boot with my 2 brothers @MoSalah & Sadio Mané ☝ pic.twitter.com/o3n2KQmCRl
Напомним, что Обамеянг, Салах и Мане завершили сезон в АПЛ с 22 забитыми голами в активе.
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 36 матчах за "Арсенал", забив 22 гола и сделав 6 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16