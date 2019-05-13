Обамеянг: "Разделил бы "Золотую бутсу" с моими братьями Салахом и Мане"

Теги пьер-эмерик обамеянгсадио манемохамед салахарсенал лондон

Обамеянг: "Разделил бы "Золотую бутсу" с моими братьями Салахом и Мане"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг в своем твиттере сказал , что думает о том, что его назвали лучшим бомбардиром АПЛ вместе с полузащитниками "Ливерпуля" Мохамедом Салахом и Садио Мане.

"Я африканец и горжусь этим! Разделил бы "Золотую бутсу" с моими братьями Салахом и Мане", - написал Обамеянг.

Напомним, что Обамеянг, Салах и Мане завершили сезон в АПЛ с 22 забитыми голами в активе. 

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 36 матчах за "Арсенал", забив 22 гола и сделав 6 ассистов.

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