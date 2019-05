Обамеянг: "Разделил бы "Золотую бутсу" с моими братьями Салахом и Мане"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг в своем твиттере сказал , что думает о том, что его назвали лучшим бомбардиром АПЛ вместе с полузащитниками "Ливерпуля" Мохамедом Салахом и Садио Мане.

"Я африканец и горжусь этим! Разделил бы "Золотую бутсу" с моими братьями Салахом и Мане", - написал Обамеянг.

African and proud!!

Sharing the golden boot with my 2 brothers @MoSalah & Sadio Mané ☝ pic.twitter.com/o3n2KQmCRl