Обамеянг: "Счастлив, что дебютировал за "Арсенал"



Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал свой дебют за лондонский клуб в матче 26-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (5:1).

"Сейчас я очень счастлив. Мы выиграли матч уже в первом тайме. Вторая половина была уже немного другой. Думаю, что от меня стоит ожидать от меня большего", - приводит слова Обамеянга официальный сайт клуба.

Напомним, что 28-летний Обамеянга перешел в "Арсенал" из "Боруссии" за 64 миллиона евро. В матче с "Эвертоном" форвард отметился голом.

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