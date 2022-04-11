Обамеянг считает, что Дембеле должен остаться в "Барселоне"

Фото: твиттер Обамеянга\Автор неизвестен

Габонский форвард "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг поделился мнением о будущем французского вингера команды Усмана Дембеле.

Напомним, что в конце нынешнего сезона контракт француза с каталонским клубом истекает, а о продлении стороны все еще не сумел договориться.

"Думаю, Усман хорошо меня знает, и я всегда готов, когда он начинает атаку справа. Он должен остаться в клубе. Это не только вопрос игры команды, но и вопрос ее результатов в чемпионате", - сказал Обамеянг после победы над "Леванте" (3:2).

Отметим, что Дембеле отдал уже 11 результативных передач в Ла Лиге и догнал по этому показателю Карима Бензема. В 2022 году у француз 9 ассистов, только Месси имеет такие показатели.

Также не пропустите: Главные новости дня: 10 апреля. | http://soccernews.ru