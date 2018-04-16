Обамеянг сравнил тренеров под руководством которых он выступал

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг поделился мнением о тренерах с которыми он работал.

"Тухель прекрасно меня понимал, поэтому у меня были прекрасные отношения с ним. Клопп немного безумный, это отражается на игре, сейчас это можно видеть в "Ливерпуле". Что касается Венгера, то он очень тихий и спокойный" - приводит слова Обамеянга Transfermarketweb.

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