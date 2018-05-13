Обамеянг стал автором клубного рекорда "Арсенала"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг забил гол в матче 38-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (1:0, первый тайм).

Этот гол стал для габонца 10-м в Премьер-лиге, причем он провел за "канониров" всего 13 матчей.

Таким образом Обамеянг стал первым игроком в истории лондонцев, который так быстро достиг отметки в 10 мячей в АПЛ.

Напомним, что 28-летний Обамеянг перешел в "Арсенал" в январе из дортмундской "Боруссии" за 64 миллиона евро.

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