Обамеянг стал автором уникального достижения в противостоянии с "Реалом"

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Обамеянг стал автором уникального достижения в противостоянии с "Реалом"

Фото твиттер "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг любит забивать мадридскому "Реалу" в очных матчах.

В воскресенье звёздный габонец оформил дубль в Эль Класико в рамках 29-го тура Ла Лиги.

Всего же форвард поразил ворота "сливочных" в пятой игре подряд. В его активе шесть голов.

Как сообщает Opta, Обамеянг стал первым игроком в 21-м веке, которому удалась такая серия в противостоянии с "Реалом".

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