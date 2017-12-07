Обамеянг стал лучшим бомбардиром "Боруссии" в еврокубках

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Обамеянг стал лучшим бомбардиром "Боруссии" в еврокубках

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Реала".
 
Как сообщает Gracenote Live, благодаря этим двум голам 28-летний габонец стал лучшим бомбардиром "шмелей" в еврокубках.

В активе Обамеянга теперь 26 мячей в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Его ближайшим преследователем является Марко Ройс, на счету которого 25 голов в еврокубках. | http://soccernews.ru

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