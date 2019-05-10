Обамеянг стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
УЕФА определился с лучшим игроком недели в Лиге Европы.
Лучшим стал нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, который забил три гола в матче с "Валенсией" (4:2).
За звание стать избранным также боролись его одноклубник Александр Ляказетт и Кепа Аррисабалага и Рубен Лофтус-Чик из "Челси".
Финал Лиги Европы, где встретятся "Челси" и "Арсенал", состоится 29 мая в Баку.
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