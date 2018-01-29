Обамеянг станет самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала"

Теги пьер-эмерик обамеянгборуссия дортмундарсенал лондон

Обамеянг станет самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала"Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг станет самым высокооплачиваемым игроком лондонского "Арсенала".

Как информирует The Telegraph, оклад 28-летнего нападающего "шмелей" в стане "канониров" будет равняться 205-ти тысячам евро в неделю, что составит порядка 10,5 миллиона евро за сезон. За габонца английский клуб заплатит 65 миллионов евро.

Напомним, "Арсенал" согласовал за рекордную для себя сумму трансфер Обамеянга. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Выезд к взлетающим "лебедям": "Суонси" против "Арсенала"

Выезд к взлетающим "лебедям": "Суонси" против "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов