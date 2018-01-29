Обамеянг станет самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала"

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг станет самым высокооплачиваемым игроком лондонского "Арсенала".

Как информирует The Telegraph, оклад 28-летнего нападающего "шмелей" в стане "канониров" будет равняться 205-ти тысячам евро в неделю, что составит порядка 10,5 миллиона евро за сезон. За габонца английский клуб заплатит 65 миллионов евро.

Напомним, "Арсенал" согласовал за рекордную для себя сумму трансфер Обамеянга. | soccernews.ru