Обамеянг станет самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала"
Зарплата нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга вырастет в случае продления контракта с "Арсеналом".
По информации The Athletic, после заключения нового соглашения габонец станет самым высокооплачиваемым игроком "канониров".
Сейчас таковым является полузащитник Месут Озил с окладом почти 20 миллионов евро в год.
Действующий договор Обамеянга с "Арсеналом" истекает следующим летом, новый - будет рассчитан до конца сезона 2022/23.
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