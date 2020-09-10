Обамеянг станет самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала"

Зарплата нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга вырастет в случае продления контракта с "Арсеналом".

По информации The Athletic, после заключения нового соглашения габонец станет самым высокооплачиваемым игроком "канониров".

Сейчас таковым является полузащитник Месут Озил с окладом почти 20 миллионов евро в год.

Действующий договор Обамеянга с "Арсеналом" истекает следующим летом, новый - будет рассчитан до конца сезона 2022/23.

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