Обамеянг: "Стиль игры Тухеля похож на стиль Гвардиолы"

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Обамеянг: "Стиль игры Тухеля похож на стиль Гвардиолы"

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг высказался по поводу стиля игры, который прививает своим командам Томас Тухель.

"Тухель немного сумасшедший. Можно сказать, что его стиль игры похож на стиль Пепа Гвардиолы. В любом случае, это тот же дух. Тухелю очень нравится подолгу держать мяч, независимо от того, что происходит в атаке" - цитирует Обамеянга Tribalfootball.

Напомним, что габонский нападающий играл под руководством Тухеля в дортмундской "Боруссии". Теперь же экс-наставник "шмелей", вероятнее всего, возглавит ПСЖ.

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