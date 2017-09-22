Обамеянг: "У Дембеле в "Барселоне" всё будет хорошо"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг поделился мыслями о перспективах своего бывшего одноклубника Усмана Дембеле в "Барселоне", которая купила его минувшим летом за 105 миллионов евро.

"Дембеле немного поспешил с забастовкой. Но он мой друг, и я не буду его осуждать. Я прекрасно понимаю выбор Усмана, ведь переход в "Барселону" был его мечтой. Ему не будет легко в новой команде, но Дембеле из тех, кто быстро адаптируется. У него в "Барселоне" всё будет хорошо, пусть и не сразу, у него сейчас травма. Думаю, Усман очень поможет "Барселоне" - цитирует 28-летнего габонца Goal.com.

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