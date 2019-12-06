Обамеянг убежал в туалет посреди матча против "Брайтона"
И. о. главного тренера "Арсенала" Фредди Юнгберг рассказал, почему в конце матча с "Брайтоном" (1:2) капитан команды Пьер-Эмерик Обамеянг на несколько минут покинул поле. Об этом сообщает Daily Mirror.
Футболисту срочно нужно было в туалет, поэтому он покинул команду на несколько минут и вернулся до финального свистка.
"Он убежал и вернулся две-три минуты спустя. Если тебе плохо, с этим ничего не поделаешь", - сказал Юнгберг.
В этом сезоне Обаменг забил 10 голов в 15 матчах за команды.
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|Челси
|15
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|Вулверхэмптон
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|Манчестер Юнайтед
|15
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|7
|Кристал Пэлас
|15
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|8
|Тоттенхэм
|15
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|9
|Шеффилд Юнайтед
|15
|19
|10
|Арсенал Лондон
|15
|19
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|19
|12
|Бернли
|15
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|18
|14
|Борнмут
|15
|16
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|16
|Астон Вилла
|15
|15
|17
|Саутгемптон
|15
|15
|18
|Эвертон
|15
|14
|19
|Норвич Сити
|15
|11
|20
|Уотфорд
|15
|8