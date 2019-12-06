Обамеянг убежал в туалет посреди матча против "Брайтона"

Теги арсенал лондонпьер-эмерик обамеянгбрайтон & хоув альбион

Обамеянг убежал в туалет посреди матча против "Брайтона"

И. о. главного тренера "Арсенала" Фредди Юнгберг рассказал, почему в конце матча с "Брайтоном" (1:2) капитан команды Пьер-Эмерик Обамеянг на несколько минут покинул поле. Об этом сообщает Daily Mirror.

Футболисту срочно нужно было в туалет, поэтому он покинул команду на несколько минут и вернулся до финального свистка.

"Он убежал и вернулся две-три минуты спустя. Если тебе плохо, с этим ничего не поделаешь", - сказал Юнгберг.

В этом сезоне Обаменг забил 10 голов в 15 матчах за команды.

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