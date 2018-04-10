Обамеянг установил рекорд "Арсенала"

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Обамеянг установил рекорд "Арсенала"

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг поразил ворота "Саутгемптона" в матче 33-го тура АПЛ.

Таким образом, 28-летний габонец поучаствовал в 7 голах "канониров" в текущем розыгрыше Премьер-лиги (6 мячей и 1 ассист).

Как сообщает Opta, для этого Обамеянгу потребовалось всего семь матчей и это новый рекорд "Арсенала".

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