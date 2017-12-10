Обамеянг установил рекорд Бундеслиги

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг поразил ворота "Вердера" в матче 15-го тура чемпионата Германии.

Таким образом, 28-летний габонец стал лучшим бомбардиром в истории Бундеслиги среди африканцев.

Обамеянг, в активе которого теперь 97 голов в матчах немецкого первенства, превзошёл достижение Тони Йебоа, выступавшего за "Айнтрахт" и "Гамбург".

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