Обамеянг уже находится в расположении "Арсенала"

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг уже находится в расположении лондонского "Арсенала".

Как информирует Marca, официально о трансфере 28-летнего нападающего "шмелей" в стан "канониров" будет объявлено в ближайшие несколько часов. Сторонам осталось официально оформить свое сотрудничество. За габонца лондонский клуб заплатит рекордные для себя 65 миллионов евро.

Напомним, сегодня Обамеянг вылетел в Лондон. | soccernews.ru