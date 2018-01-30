Обамеянг уже находится в расположении "Арсенала"

Теги пьер-эмерик обамеянгарсенал лондонборуссия дортмунд

Обамеянг уже находится в расположении "Арсенала"Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг уже находится в расположении лондонского "Арсенала".

Как информирует Marca, официально о трансфере 28-летнего нападающего "шмелей" в стан "канониров" будет объявлено в ближайшие несколько часов. Сторонам осталось официально оформить свое сотрудничество. За габонца лондонский клуб заплатит рекордные для себя 65 миллионов евро.

Напомним, сегодня Обамеянг вылетел в Лондон. | soccernews.ru

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