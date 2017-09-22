Обамеянг уже не мечтает о переходе в "Реал"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что уже не мечтает о переходе в мадридский "Реал".

"Уже не мечтаю об этом. Больше не буду говорить о "Реале". Я им не нужен. Но это не проблема. Буду двигаться дальше, мне и в Дортмунде хорошо" - приводит слова 28-летнего габонца Goal.com.

По данным СМИ, президент "Реала" Флорентино Перес был готов купить Обамеянга прошлым летом, однако этот трансфер заблокировал главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

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