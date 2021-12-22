Обамеянг уже зимой может покинуть "Арсенал"

Теги арсенал лондонпьер-эмерик обамеянг

Обамеянг уже зимой может покинуть "Арсенал"Фото: инстаграм Обамеянга/Автор неизвестен

Габонский форвард лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг может уже в ближайшее время сменить клубную прописку.

Как сообщает ESPN, "канониры" готовы продать нападающего уже в январское трансферное окно. Ранее габонец лишился капитанской повязки из-за нарушения дисциплины.

По информации источника, ситуация с отношениями Обамеянга и "Арсенала" все еще может прийти в норму, однако если поступит предложение, клуб его рассмтрит.

В нынешнем сезоне АПЛ форвард сыграл 14 матчей, в которых забил 4 гола.

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