Обамеянг в случае ухода из "Арсенала" хочет остаться в Европе

Фото инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг рассчитывает продолжить карьеру в другом европейском клубе.

По информации The Athletic, вариант с переездом в Саудовскую Аравию не интересует 32-летнего футболиста.

Есть вероятность, что до закрытия зимнего трансферного окна габонца подпишет ПСЖ.

В текущем сезоне Обамеянг сыграл за "канониров" 15 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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