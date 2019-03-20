Обамеянг вернется в сборную Габона

Теги африканский кубок нацийгабонбурундипьер-эмерик обамеянг

Обамеянг вернется в сборную Габона

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг принял решение вернуться в сборную Габона.

Сообщается, что 29-летний игрок примет участие в решающем поединке отбора к Кубку Африки-2019 с Бурунди.

Отмечается, что для выхода в финальную часть турнира Габону необходима только победа.

Напомним, что Обамеянг приостанавливал выступления за сборную. Тогда игрок поссорился с местной федерацией футбола из-за того, что они объявили о назначении отца футболиста на пост тренера сборной без его согласия (отца).

Поединок между Бурунди и Габоном состоится 22 марта.

Читайте также: "Ни один тренер не сказал, что я стану топовым игроком". Мощное интервью Левандовски. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, когда "ВТБ-Арена" сможет принимать матчи

Стало известно, когда "ВТБ-Арена" сможет принимать матчи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Конго Конго 3 7
2 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 3 5
3 Габон Габон 3 3
4 Буркина Фасо Буркина Фасо 3 1
Группа B М О
1 Тунис Тунис 3 5
2 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 3 3
3 Кабо-Верде Кабо-Верде 3 3
4 Замбия Замбия 3 2
Группа C М О
1 Гана Гана 3 6
2 Алжир Алжир 3 6
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 3 1
Группа D М О
1 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 3 5
2 Гвинея Гвинея 3 3
3 Мали Мали 3 3
4 Камерун Камерун 3 2
Полная таблица

топ-5 тегов