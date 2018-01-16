Обамеянг вернулся к тренировкам с основным составом "Боруссии"
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг вернулся к тренировкам с основным составом дортмундской "Боруссии".
Ожидается, что игрок примет участие в следующем матче чемпионата Германии против "Герты".
Напомним, что форварда отстранили от основного состава по дисциплинарным причинам.
На счету Обамеянга 15 матчей в чемпионате Германии, в которых он забил 13 мячей.
Читайте: Спортивный директор "Боруссии" прокомментировал ситуацию с Обамеянгом | http://soccernews.ru
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|Боруссия Менхенгладбах
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|Хоффенхайм
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Ганновер 96
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|18
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|Штутгарт
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|Майнц 05
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