Обамеянг вернулся к тренировкам с основным составом "Боруссии"

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг вернулся к тренировкам с основным составом дортмундской "Боруссии".

Ожидается, что игрок примет участие в следующем матче чемпионата Германии против "Герты".

Напомним, что форварда отстранили от основного состава по дисциплинарным причинам.

На счету Обамеянга 15 матчей в чемпионате Германии, в которых он забил 13 мячей.

Читайте: Спортивный директор "Боруссии" прокомментировал ситуацию с Обамеянгом | http://soccernews.ru