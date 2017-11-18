Обамеянг возвращается в состав "Боруссии"

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Обамеянг возвращается в состав "Боруссии"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг возвращается в основной состав своей команды.

Напомним, что 28-летний габонец был отстранён от тренировок за нарушение режима, из-за чего пропустил матч с "Штутгартом".

Таким образом, Обамеянг сыграет с "Тоттенхэмом" в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов, который состоится 21 ноября. 

Не пропустите: Ватцке: "Решение не включать Обамеянга в заявку на матч со "Штутгартом" мы полностью поддержали". | http://soccernews.ru

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