Обамеянг выбрал игровой номер в "Барселоне"

Фото инстаграм "Барселоны"

Новичок "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг определился с номером, под которым он будет выступать за каталонскую команду.

Звёздный габонец выбрал цифру "25".

Напомним, что 32-летний футболист расторг контракт с "Арсеналом" и присоединился к "Барсе" в качестве свободного агента.

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