Обамеянг выбрал игровой номер в "Барселоне"

Теги барселонапьер-эмерик обамеянг

Обамеянг выбрал игровой номер в "Барселоне"

Фото инстаграм "Барселоны"

Новичок "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг определился с номером, под которым он будет выступать за каталонскую команду.

Звёздный габонец выбрал цифру "25".

Напомним, что 32-летний футболист расторг контракт с "Арсеналом" и присоединился к "Барсе" в качестве свободного агента.

Не пропустите: Обамеянг рассказал о конфликте с Артетой. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 3 февраля

Главные новости дня: 3 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов