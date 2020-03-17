Обамеянг выбрал новый клуб

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг намерен летом сменить клубную прописку.

По информации Sport.es, звёздный габонец собирается стать игроком "Барселоны", которая заинтересована в его услугах.

Сообщается, что родственники 30-летнего футболиста уже несколько месяцев живут в Каталонии.

В текущем сезоне Обамеянг сыграл за "Арсенал" 32 матча, забил 20 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 70 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" занимается поиском правого защитника. | http://soccernews.ru