Обамеянг выбрал новый клуб

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Обамеянг выбрал новый клуб

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг намерен летом сменить клубную прописку.

По информации Sport.es, звёздный габонец собирается стать игроком "Барселоны", которая заинтересована в его услугах.

Сообщается, что родственники 30-летнего футболиста уже несколько месяцев живут в Каталонии.

В текущем сезоне Обамеянг сыграл за "Арсенал" 32 матча, забил 20 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 70 миллионов евро.

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