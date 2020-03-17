Обамеянг выбрал новый клуб
Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг намерен летом сменить клубную прописку.
По информации Sport.es, звёздный габонец собирается стать игроком "Барселоны", которая заинтересована в его услугах.
Сообщается, что родственники 30-летнего футболиста уже несколько месяцев живут в Каталонии.
В текущем сезоне Обамеянг сыграл за "Арсенал" 32 матча, забил 20 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 70 миллионов евро.
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