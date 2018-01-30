Обамеянг вылетел в Лондон

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Обамеянг вылетел в Лондон

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в "Арсенал".

Как сообщает The Sun, 28-летний габонец уже вылетел на частном самолёте в Лондон, чтобы завершить свой трансфер.

Напомним, что "Арсенал" заплатит за Обамеянга рекордные для себя 63 миллиона евро.   

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