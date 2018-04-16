Обамеянг вышел в лидеры АПЛ по проценту реализации голевых моментов

Форвард лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг вышел в лидеры английской Премьер-Лиги по проценту реализации голевых моментов.

Так, на сегодняшний день показатель успешности конвертации имеющихся моментов для взятия ворот в результативные удары у габонца равняется 30%. Его главными конкурентами в этом компоненте являются Чичарито из "Вест Хэма" (29,6%) и Джейми Варди из "Лестера" (28,3%).

Отметим, что в расчет брались игроки, забившие не менее пяти мячей.

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