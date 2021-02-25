Обамеянг высказался о победе над "Бенфикой"

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал итог ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики" (3:2).

"Все невероятно счастливы. Все это дает мне силы каждый день. Я стараюсь превращать ошибки из прошлого в силу.

Команда проявила стойкость характера, мы заслужили эту победу. Хотя игра была очень тяжелая. То, как мы выступили сегодня вечером, станет примером для будущего", – приводит слова Обамеянга BT Sport.

Напомним, габонец забил 2 гола в этом матче, принеся на 87 минуте победу "Арсеналу", которая вывела клуб в 1/8 финала Лиги Европы.