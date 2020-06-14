Обамеянг высказался о ситуации с новым контрактом с "Арсеналом"

Теги арсенал лондонпьер-эмерик обамеянг

Обамеянг высказался о ситуации с новым контрактом с "Арсеналом"

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о своем будущем в лондонском клубе.

Контракт футболиста с "канонирами" рассчитан до лета 2021 года, это значит, что этим летом нападающий сможет вести переговоры с новыми клубами.

"Мне в последнее время не поступало предложений, но мы с клубом ведем обсуждения на протяжении нескольких месяцев. Руководство знает, почему до сих пор ничего не произошло. Посмотрим, это они должны выполнить свою работу.

Это поворотный момент в карьере и, честно говоря, это будет непростое решение", - цитирует Обамеянга Goal.

Футболист играет в "Арсенале" с января 2018 года. За это время он провел 97 матчей и отметился 61 матчем.

Не пропустите: Артета намерен сохранить Обамеянга и Ляказетта в "Арсенале" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кержаков, братья Березуцкие и Игнашевич подали документы для лицензии Pro

Кержаков, братья Березуцкие и Игнашевич подали документы для лицензии Pro

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов