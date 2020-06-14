Обамеянг высказался о ситуации с новым контрактом с "Арсеналом"
Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о своем будущем в лондонском клубе.
Контракт футболиста с "канонирами" рассчитан до лета 2021 года, это значит, что этим летом нападающий сможет вести переговоры с новыми клубами.
"Мне в последнее время не поступало предложений, но мы с клубом ведем обсуждения на протяжении нескольких месяцев. Руководство знает, почему до сих пор ничего не произошло. Посмотрим, это они должны выполнить свою работу.
Это поворотный момент в карьере и, честно говоря, это будет непростое решение", - цитирует Обамеянга Goal.
Футболист играет в "Арсенале" с января 2018 года. За это время он провел 97 матчей и отметился 61 матчем.
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