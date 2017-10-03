Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о своем будущем.

" Я счастлив остаться здесь. Но в любом случае, я не знаю, что произойдет, когда завершится этот сезон ", - приводит слова 28-летнего нападающего "шмелей" FootMercato.

Напомним, Обамеянг был близок к уходу из "Боруссии" текущим летом. В его услугах были заинтересованы многие европейские топ-клубы, но в итоге по габонцу так и не было сделано достойного предложения.

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