Обамеянг высказался о своей адаптации в "Барселоне"

Фото твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга

Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что быстро привык к новой команде.

"Я думал, что придётся потратить какое-то время на адаптацию, но я упорно работал и с самого начала хотел добиться успеха в "Барсе". Я доволен своей игрой. Одноклубники помогают, а с такой талантливой командой всё становится намного проще", - цитирует 32-летнего габонца Goal.com.

Напомним, что в конце января Обамеянг бесплатно перешёл в "Барсу" из "Арсенала", он сыграл 9 матчей и забил 6 голов.

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