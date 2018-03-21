Обамеянг: "Я мог бы играть за Испанию или Францию, но решил последовать по стопам отца и выбрал Габон"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, почему он решил выступать за сборную Габона.

"Когда я принял это решение, то был очень молод. Многие игроки тратят слишком много времени при подобное выборе, но для меня все было очевидно. Я последовал по стопам отца и выбрал Габон. Он был капитаном сборной в прошлом. Хотя я мог бы играть за Испанию или Францию. Я вызывался во французскую молодежку, но вскоре понял, что хочу подражать моему отцу", - приводит слова Обамеянга официальный сайт "Арсенала".

28-летний Обамеянг выступает за сборную Габона с 2009 года, провел за нее 56 матчей и забил 23 гола.

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