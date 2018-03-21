Обамеянг: "Я мог бы играть за Испанию или Францию, но решил последовать по стопам отца и выбрал Габон"

Теги пьер-эмерик обамеянггабониспанияфранция

Обамеянг: "Я мог бы играть за Испанию или Францию, но решил последовать по стопам отца и выбрал Габон"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, почему он решил выступать за сборную Габона.

"Когда я принял это решение, то был очень молод. Многие игроки тратят слишком много времени при подобное выборе, но для меня все было очевидно. Я последовал по стопам отца и выбрал Габон. Он был капитаном сборной в прошлом. Хотя я мог бы играть за Испанию или Францию. Я вызывался во французскую молодежку, но вскоре понял, что хочу подражать моему отцу", - приводит слова Обамеянга официальный сайт "Арсенала".

28-летний Обамеянг выступает за сборную Габона с 2009 года, провел за нее 56 матчей и забил 23 гола.

Не пропустите: Гаттузо летом хочет усилить атаку "Милана". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Что там в Китае? Оскар и Халк на вершине, Карраско и Гайтан на дне, и другие вести из Поднебесной

Что там в Китае? Оскар и Халк на вершине, Карраско и Гайтан на дне, и другие вести из Поднебесной

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов