Обамеянг: "Я мог перейти в "Тоттенхэм" в 2012 году"

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Обамеянг: "Я мог перейти в "Тоттенхэм" в 2012 году"
Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что несколько лет назад он мог перейти в "Тоттенхэм".

"В 2012 году я побывал на базе "Тоттенхэма" и увидел стадион. Мы провели переговоры, но потом мне никто так и не перезвонил. Это добавляет мотивациии накануне матча", - приводит слова Обамеянга The Sun.

Матч "Тоттенхэм" - "Боруссия" состоится сегодня, 13 сентября и начнется в 21.45 мск. 

Стоит отметить, что в 2012 году Обамеянг еще выступал за "Сент-Этьен", а через год переехал в Дортмунд за 13 миллионов евро.

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